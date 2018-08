Quatrième collaboration entre Peter Berg (Crise à Deepwater Horizon) et Mark Wahlberg, qui affiche la même expression d’un plan à l’autre, Cible 22 est un film qui enchaîne tant de scènes de fusillades, d’explosions et de combats à mains nues — où brille le prodigieux Iko Uwais, que bientôt, on ne sait plus trop si Berg et sa coscénariste, la nouvelle venue Lea Carpenter, racontent une histoire ou non. Entre-temps, on se désole de constater que John Malkovich (avec une horrible perruque !) y soit sous-utilisé. Malgré cela, tous deux livrent in extremis un punch pas piqué des vers… lequel laisse supposer qu’il pourrait bien y avoir une ou, pis encore, plusieurs suites.



Cible 22 (V.F. de Mile 22) ★★ Thriller de Peter Berg. Avec Mark Wahlberg, John Malkovich, Iko Uwais, Laura Cohan, Ronda Rousey et Sam Medina. États-Unis, 2018, 93 minutes.