Alors qu’il s’apprête à retourner au zoo familial pour assister au second mariage de son père volage (Johan Heldenbergh), un jeune homme coincé (Félix Moati) y entraîne une inconnue dégourdie (Laetitia Dosch) qu’il fait passer pour sa petite amie. Antony Cordier (Happy Few) convie une faune hétéroclite — et on ne vous parle pas des bêtes en cage — dans cet ovni où la sensualité, l’humour et la poésie forment un improbable ménage à trois. En résulte un portrait de famille impressionniste et fantaisiste sur le passage, tardif, à l’âge adulte.



Gaspard va au mariage ★★★ 1/2 Comédie sentimentale d’Antony Cordier. Avec Félix Moati, Laetitia Dosch, Christa Théret, Guillaume Gouix, Marina Foïs et Johan Heldenbergh. France, 2017, 103 minutes.