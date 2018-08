Ce film indépendant de l’Américain Marc Turtletaub, malgré de louables intentions et quelques moments de finesse, peine à trouver son rythme et le ton juste. Ce portrait d’une mère de famille de banlieue (Kelly Macdonald) qu’une passion nouvelle pour les casse-tête entraîne hors de son orbite et lui fait croiser à New York l’amour d’un homme au profil mystérieux (Irrfan Khan) reste inabouti. Un scénario trop mince, une faible direction d’acteurs et des émotions mal accompagnées l’empêchent de prendre vraiment son envol.



Puzzle ★★ 1/2 Comédie dramatique de Marc Turtletaub. Avec Kelly Macdonald, David Denman, Irrfan Khan, Bubba Weiler, Austin Abrams. États-Unis, 2018, 103 minutes.