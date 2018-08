Le 47e FNC dévoile ses premiers titres

Le Festival du Nouveau Cinéma a dévoilé une partie de sa programmation.

Parmi les 300 oeuvres qui seront projetées du 3 au 14 octobre, se trouvent le dernier lauréat de la Palme d’or, Shoplifters, du Japonais Hirokazu Kore-eda, le Prix du scénario à Cannes Trois visages, de l’Iranien Jafar Panahi, le prix SADC de la Semaine des réalisateurs à Cannes Woman at War, de l’Islandais Benedikt Erlingsson, ainsi que celui qui a choqué la Croisette, The House that Jack Built, du Danois Lars Von Trier.

Le cinéma québécois ne sera pas en reste puisque figurent au programme Genèse de Philippe Lesage (Les démons), Ville Neuve, film d’animation de Félix Dufour-Laperrière, et le premier long métrage de David Uloth et Chloé Cinq-Mars, Dérive.

La programmation complète du 47e FNC sera dévoilée lors de la conférence de presse le 25 septembre.