Sans éviter les pièges de la caricature et du manichéisme, cette comédie policière tirée de l’histoire vécue d’un policier noir ayant infiltré le Ku Klux Klan au cours des années 1970 est menée à fond de train par Spike Lee. Tissé de références au passé comme à l’Amérique de Trump, BlaKkKlansman (Grand Prix du jury à Cannes), monté sans temps morts, vaut davantage pour sa charge antiraciste et sa drôlerie que pour sa valeur stylistique et sa finesse. John David Washington et Adam Driver forment un duo solide. Ce regard du cinéaste afro-américain tombe à pic pour bousculer l’Amérique de Trump.



Notre critique complète



Horaire en salles

BlaKkKlansman ★★★ 1/2 Comédie policière de Spike Lee. Avec John David Washington et Adam Driver. États-Unis. 2018, 135 min.