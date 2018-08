Certaines semaines sont plus longues que d’autres, vous en conviendrez. Celle que traverse le personnage défendu par Benoît Poelvoorde, commerçant misanthrope et célibataire endurci, lui semble interminable, étant forcé d’aider un migrant d’origine indienne, ce qui bouscule ses habitudes risibles. Même la pétillante Alexandra Lamy (ici en belle fermière, la vraisemblance en prend pour son rhume) n’arrive pas à adoucir les contours de cet être désagréable, avec qui l’on doit passer 90 minutes… Ce n’est pas le premier film sur un (salutaire) choc des cultures, et de bons films nous reviennent en mémoire (dont The Visitor, de Tom McCarthy), mais celui-ci, le premier de Hector Cabello Reyes, scénariste plutôt efficace (Retour chez ma mère, 9 mois ferme), sera très vite oublié.



La date de sortie au Québec de 7 jours pas plus est le 17 août.

7 jours pas plus ★★ Comédie de Hector Cabello Reyes. Avec Benoît Poelvoorde, Pitobash, Alexandra Lamy, Anne Girouard. France-Belgique, 2017, 91 min.