Les flâneurs

L'autoroute des vacances

Avec son livre En camping-car (Seuil), paru cet hiver, l’auteur français Ivan Jablonka nous plonge dans ses souvenirs de vacances estivales, qui se sont déroulées pendant plusieurs années en famille dans un camping-car. On navigue avec lui en Westfalia au Portugal, en Grèce, au Maroc, mais le récit a un ton plus proche de l’essai que du guide touristique. La notion de liberté est au coeur du livre, tout comme celle d’une certaine obligation au bonheur, causée par le drame de l’Holocauste qui a marqué le père et les grands-parents de l’auteur. Une bonne lecture avant de prendre la route, et qui nourrit les rêves et les réflexions.