«Fahrenheit 11/9» : le nouveau Michael Moore en première au TIFF

Une nouvelle mouture très attendue du film d’horreur Halloween et le nouveau documentaire de Michael Moore sur les États-Unis de Donald Trump ont été ajoutés jeudi à la programmation du Festival international du film de Toronto (TIFF).

Halloween, la suite du classique de 1978 qui mettait en vedette Jamie Lee Curtis, reprend 40 ans après les événements de l’original de John Carpenter, et ignore les autres suites données depuis.

Par ailleurs, le documentaire de Michael Moore Fahrenheit 11/9 sera également présenté en première mondiale au TIFF, en ouverture de sa section, avant de prendre l’affiche en salle le 21 septembre. Le titre du film évoque la date du 9 novembre 2016, jour où Donald Trump a été officiellement déclaré vainqueur de l’élection présidentielle américaine. Un précédent documentaire de Moore, sur George W. Bush en 2004, était intitulé Fahrenheit 9/11.

Un total de 27 longs métrages ont été annoncés pour cette section documentaires. Plusieurs abordent le mouvement #MeToo, dont This Changes Everything, dans lequel de nombreuses vedettes analysent la dynamique de genre à Hollywood. Un autre parle du fondateur de Fox News qui a été évincé pour des allégations de harcèlement sexuel. Et Tilda Swinton est narratrice pour un documentaire sur le cinéma international à travers le prisme de femmes réalisatrices.

On verra aussi bien sûr des documentaires sur de grandes personnalités artistiques, dont Quincy Jones, Maria Callas ou Ingmar Bergman (par Margarethe von Trotta). D’autres films se penchent sur des personnages politiques marquants : Mikhaïl Gorbachev (par Werner Herzog), Vladimir Poutine ou Steve Bannon (par Errol Morris).

Le TIFF se déroule cette année du 6 au 16 septembre.