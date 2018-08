À 81 ans, Robert Redford a fini de jouer la comédie

Photo: Joel Ryan Associated Press

New York — Robert Redford, l’un des plus grands acteurs de sa génération, a annoncé la fin de sa carrière de comédien, sauf coup de théâtre, après six décennies d’un parcours truffé de classiques du cinéma. « Il ne faut jamais dire jamais, mais je suis arrivé à la conclusion que jouer la comédie, c’est fini pour moi », a expliqué l’acteur de 81 ans dans un entretien au magazine Entertainment Weekly publié lundi. Il a indiqué que The Old Man and the Gun, qui doit sortir le 28 septembre aux États-Unis, serait probablement son dernier film. Il y joue le rôle d’un repris de justice de 70 ans, évadé de prison, qui se lance dans une série de braquages. Un récit tiré de l’histoire vraie de Forrest Tucker. « Je prendrai le chemin de la retraite après ça parce que je fais ça depuis que j’ai 21 ans », a confié M. Redford, qui est l’un des très rares acteurs de sa génération encore en activité. « Il l’a mentionné dès le début du tournage », a expliqué, dans un entretien au magazine Esquire, le réalisateur de The Old Man and the Gun, David Lowery.