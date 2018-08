Un roman de Gabrielle Roy adapté au cinéma

La rivière sans repos, de Gabrielle Roy (1970), sera adapté au cinéma par Marie-Hélène Cousineau et Madeline Ivalu, à qui l’on doit Le jour avant le lendemain (2008) et Uvanga (2013), ont annoncé Les Films Rivière et Isuma Distribution International. Le film raconte le destin d’une jeune Inuk (Malaya Qaunirq Chapman), qui élève son fils métis, né d’un viol par un soldat américain dans une communauté en changement. Le tournage des scènes d’été débute le 17 août à Kuujjuaq (Nunavik), où ont été tournées les scènes d’hiver en mars. Madeline Ivalu, Magalie Lépine-Blondeau, Patrick Hivon et Geneviève Rioux sont aussi de la distribution.