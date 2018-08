Survivante d’une mystérieuse épidémie ayant décimé les jeunes six ans plus tôt, une adolescente dotée de superpouvoirs (Amandla Stenberg) parvient à s’échapper d’un camp de détention grâce à l’une des employées (Mandy Moore). Adaptation du premier tome de la trilogie dystopique d’Alexandra Bracken, cette modeste offrande aux sages effets spéciaux de Jennifer Yuh Nelson paraît bien pâle aux côtés des franchises à succès Hunger Games, Divergent et Le labyrinthe. Tandis que ce récit sur l’affirmation de soi et sur l’éloge de la différence manque de tonus, Amandla Stenberg possède trop peu de charisme pour porter Les insoumis sur ses frêles épaules.



Les insoumis (V.F. de The Darkest Minds) ★★ Drame fantastique de Jennifer Yuh Nelson. Avec Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Skylan Brooks, Miya Cech, Mark O’Brien, Bradley Whitford et Mandy Moore. États-Unis, 2018, 104 minutes.