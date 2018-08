Persuadé que son voisin (Rich Sommer) est un tueur en série, un adolescent (Graham Verchere) convainc ses amis de l’aider à lui mettre la main au collet afin de l’empêcher de faire une quatorzième victime dans les environs. À l’instar de leur précédent long métrage, le jubilatoire pastiche des films post-apocalyptiques Turbo Kid (2015), les réalisateurs de RKSS démontrent hors de tout doute qu’ils ont un sacré talent pour recréer l’esthétique, l’atmosphère et le rythme des films de genre des années 1980. Il est toutefois dommage que le scénario ne soit pas à la hauteur de ce film qui évoque avec brio The Goonies, Stand By Me et The Lost Boys.



Notre critique complète



Horaire en salles

Summer of 84 ★★★ Drame d’horreur de RKSS (François Simard, Anouk Whissel et Yoann-Karl Whissel). Avec Graham Verchere, Judah Lewis, Caleb Emery, Cory Gruter-Andrew, Tiera Skovbye et Rich Sommer. Canada, 2018, 105 minutes.