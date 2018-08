Denys Arcand, Sébastien Pilote et Maxime Giroux présenteront leur film au TIFF

Des films de Denys Arcand, Sébastien Pilote et Maxime Giroux font partie des films canadiens qui seront présentés au Festival international du film de Toronto (TIFF).

Un total de 19 titres canadiens ont été annoncés mercredi, dont La chute de l’empire américain de Denys Arcand, qui a pris l’affiche au Québec un peu plus tôt cet été.

Alexandre Landry y tient le rôle d’un homme solitaire qui trouve deux sacs pleins d’argent après avoir été témoin d’un vol à main armée.

« Je pense que c’est l’un de ses films politiques les plus pointus depuis un bon moment », a déclaré le programmateur Steve Gravestock lors d’une entrevue avant la conférence de presse de mercredi.

« D’une certaine façon, même s’il fait état de toutes sortes de corruption, il offre une note d’espoir. »

La programmation canadienne inclut également La disparition des lucioles de Sébastien Pilote, La grande noirceur de Maxime Giroux et Les salopes ou le sucre naturel de la peau de Renée Beaulieu.

La réalisatrice Jennifer Baichwal proposera quant à elle Anthropocene, dans lequel elle explore les questions environnementales. Il s’agit du dernier volet d’une trilogie qui inclut Manufactured Landscape et Watermark.

On retrouvera aussi le documentaire What is Democracy ? d’Astra Taylor, qui se penche sur l’histoire de la démocratie et les dangers qui la guettent.

La programmation inclut Sharkwater Extinction, l’oeuvre finale du défunt cinéaste et défenseur de la nature Rob Stewart, et Prosecuting Evil : The Extraordinary World of Ben Ferencz de Barry Avrich.

Le TIFF se tiendra du 6 au 16 septembre.