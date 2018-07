Tom Cruise est de retour pour une sixième mission impossible et prouve encore qu’une telle expression n’a pas sa raison d’être avec lui dans le décor. Peuplée de visages familiers, cette course contre la montre pour retrouver trois bombes ajoute un nouveau méchant mystérieux guère difficile à identifier. Incontournables, les jeux de simulacres avec masques s’avèrent eux aussi prévisibles, quoique amusants. Une suite ininterrompue de poursuites haletantes tient lieu d’intrigue en un mouvement bien orchestré, voire élégant. Mais cette fois, hélas, les nombreuses invraisemblances sautent aux yeux pendant le film, et non après. Autre source de décrochage : le jeu faux d’Henry Cavill en agent trouble. Tom Cruise, lui, est parfait dans l’action, mais il ne convainc pas dans des scènes d’émotions plaquées. D’ailleurs, l’attrait irrésistible qu’il est censé exercer sur pas moins de trois jeunes femmes amuse pour les mauvaises raisons. Un divertissement trépidant mais vite oublié. Pour les fans.



Notre critique complète



Horaire en salles

Mission : impossible. Répercussions ★★★ Aventures de Christopher McQuarrie. Avec Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, Alec Baldwin. États-Unis, 2018, 147 minutes.