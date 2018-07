Les flâneurs

Splendeur et décadence à la cour

Ce ne sont pas les libertés avec l’Histoire ni les invraisemblances qui manquent dans Versailles, somptueuse série de Canal + (tournée en anglais !). En plus, les acteurs sont trop jolis pour les personnages qu’ils incarnent ! Campée en 1667, cette série, dont les deux premières saisons se trouvent sur l’Extra de Tou.tv, nous ramène au moment où Louis XIV (George Blagden) entreprend de transformer son pavillon de chasse en palais. Dans cette opulence et ces extravagances domine le ténébreux Fabien Marchal (Tygh Runyan), chef de police du roi, créé pour les besoins de la série. Et pour notre grand bonheur !