Nouvelle mouture de la variation cinéma de cette série télévisée des années 1980, The Equalizer 2 affiche aussi les travers de la suite : plus de moyens, plus d’effets, le tout à un rythme plus frénétique. L’atmosphère crépusculaire du premier film — les deux sont signés Antoine Fuqua — a cédé sa place à des climats un peu plus lumineux, même si Robert McCall, ce samouraï de Boston, demeure aussi stoïque et studieux dans ses lectures. Or, une fois encore, cet ancien agent du gouvernement fera la peau aux truands, certains cravatés, d’autres pas, et rarement avec une arme à la main — même une carte de crédit peut le tirer d’affaire… Il n’y a pas ici matière à Oscar (Denzel Washington en a remporté un sous la direction de Fuqua dans Training Day), tout juste un thriller à plusieurs vitesses, chargé de bonnes intentions et farci de quelques aberrations, dont une à caractère météorologique.



The Equalizer 2 (V.F. : Le Justicier 2) ★★★ Thriller d’Antoine Fuqua. Avec Denzel Washington, Ashton Sanders, Melissa Leo, Pedro Pascal. États-Unis, 2018, 121 min.