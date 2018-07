Même en étant fan d’ABBA et de comédies musicales, la suite inattendue et inutile de la pitoyable adaptation de la pièce de Catherine Johnson par Phyllida Lloyd, remplacée dix ans plus tard par le guère plus inspiré Ol Parker, vous donnera envie de hurler au sacrilège. Et ce, même si Meryl Streep et Cher, réunies à l’écran 35 ans après Le mystère Silkwood, apparaissent au dernier acte pour sauver du naufrage ce festival des faces B d’ABBA où Lily James, malgré son bronzage, fait pâle figure en jeune version de Streep. Mince consolation : Pierce Brosnan n’y braie presque pas.



Mamma Mia ! C’est reparti (V.F. Mamma Mia ! Here We Go Again) ★ 1/2 Comédie musicale d’Ol Parker. Avec Amanda Seyfried, Lily James, Christine Baranski, Julie Walters, Pierce Brosnan, Andy Garcia, Meryl Streep et Cher. États-Unis, 2018, 114 minutes.