Votre mal de dos ne cacherait-il pas un mal plus profond, à votre âme par exemple ? C’est la démonstration faite par Jean-Pierre Améris (Les émotifs anonymes, L’homme qui rit) dans cette comédie bienveillante, ni cinglante ni audacieuse, sur un architecte dans la cinquantaine qui a passé sa vie à faire tapisserie. Pas étonnant qu’il soit si mal en point ! Une succession de crises et d’humiliations va le pousser à sortir de sa coquille et à dire la vérité, un exercice qui va bouleverser sa vie, et celle de son entourage. Au centre de cette crise, Éric Elmosnino prête sa banalité apparente à ce personnage sans envergure, peu à peu capable de relever la tête et d’exprimer sa vérité. Le principe « Écoute ton corps » à la sauce comédie française.



Je vais mieux ★★★ Comédie dramatique de Jean-Pierre Améris. Avec Éric Elmosnino, Alice Pol, Ary Abittan, Judith El Zein. France, 2017, 86 minutes.