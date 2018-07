Présenté à l’occasion du cycle Femmes, femmes à la Cinémathèque québécoise, ce documentaire de la cinéaste Guylaine Dionne et de la professeure de cinéma Rosanna Maule témoigne avec force de la discrimination dont sont victimes, encore aujourd’hui, les réalisatrices en donnant la parole à plusieurs d’entre elles, toutes générations et nationalités confondues. De l’anecdote révélatrice au souvenir douloureux, en passant par la revendication légitime et le simple constat, cette prise de parole au féminin pluriel ayant nécessité huit ans de recherche s’avère un vibrant plaidoyer pour l’équité pour les femmes cinéastes.



Réalisatrices contemporaines. L’état des choses ★★★ Documentaire de Guylaine Dionne et Rosanna Maule. Canada (Québec), 2018, 164 minutes.