Pour une bonne thérapie familiale, rien de mieux que de prendre la route à bord d’un véhicule déglingué et trop étroit. C’était la conclusion de films réussis comme Little Miss Sunshine et Captain Fantastic, et c’est dans cette direction que s’engage la cinéaste Shana Feste (Country Strong, Endless Love). Tous les ingrédients essentiels sont présents : des paysages fabuleux de la Californie aux personnages colorés sortis tout droit d’un concert du groupe Grateful Dead en passant par les insolences d’un vieux grincheux (suave Christopher Plummer) et d’un ado. Au centre de ce déballage émotif trône une mère éplorée, défendue par la dévouée Vera Farmiga, dans une ultime tentative de réconciliation avec son père irresponsable. De Portland à Los Angeles, le chemin est sinueux, mais les arrêts, eux, rarement surprenants.



Notre critique complète



Horaire en salles

Boundaries ★★ 1/2 Comédie dramatique de Shana Feste. Avec Vera Farmiga, Christopher Plummer, Lewis MacDougall, Bobby Cannavale. États-Unis, 2018, 105 min.