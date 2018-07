Violences sexuelles: témoignages nombreux contre Luc Besson

Photo: Stefanie Loos Agence France-Presse

Paris — Après une plainte pour viol déposée par une actrice en mai, plusieurs femmes ont témoigné auprès du site français d’informations Mediapart de gestes déplacés, voire d’agressions sexuelles de la part du réalisateur français Luc Besson. Selon Mediapart, une ancienne collaboratrice de Luc Besson a écrit début juillet au procureur de la République de Paris pour dénoncer des faits qu’elle qualifie d’« agressions sexuelles ». Elle évoque un climat de travail « très sexualisé », ainsi que « des gestes et des comportements inappropriés ». Contacté par l’AFP, l’entourage de l’avocat de Luc Besson, Me Marembert, a fait savoir que celui-ci n’avait à ce stade « rien de plus [à dire] que les déclarations à Mediapart ». L’enquête du média en ligne révèle que plusieurs femmes ont contacté l’actrice italienne Asia Argento, une des figures de proue du mouvement #MeToo, après son discours coup-de-poing en clôture du Festival de Cannes en mai. En France, il y a eu très peu de dénonciations de harceleurs dans le cinéma français. Les rares actrices françaises sorties du bois, comme Léa Seydoux et Emma De Caunes, se sont manifestées pour dénoncer l’Américain Harvey Weinstein.