La France napoléonienne. Afin de consoler sa soeur Pauline laissée sans nouvelle de son fiancé, le capitaine Neuvilles, Élisabeth prend l’identité de ce dernier pour lui écrire. Or, après qu’elle eut fait mourir en héros sa « création », Élisabeth se trouve bien embêtée de voir reparaître le véritable Neuville, un séducteur pleutre. En dépit de son titre, cette farce vive a en son centre une héroïne passionnante : Élisabeth, qui s’est prise à son propre jeu et qui craint que le vrai Neuville ne compromette son « oeuvre ». Les échanges spirituels se succèdent entre une Mélanie Laurent merveilleusement tranchante et un Jean Dujardin plus convenu. Si le film fonctionne bien, on ne peut s’empêcher d’y déceler un potentiel inexploité quant à la relation entre la créatrice et sa créature. Mais pour aller plus loin, peut-être les coauteurs auraient-ils été avisés de se trouver une Élisabeth pour écrire avec eux.

Le retour du héros ★★★ Comédie de Laurent Tirard avec Mélanie Laurent, Jean Dujardin, Noémie Merlant, Évelyne Buyle, Laurent Bujeau. France, 2017, 90 minutes.