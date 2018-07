Comme c’est souvent le cas avec les suites, celle-ci offre plus de tout — effets spéciaux, humour, action —, mais moins de plaisir. Il s’agit d’un film plutôt bon dans le contexte du vaste et hégémonique univers cinématographique Marvel, mais pas l’un des meilleurs. On y retrouve le maladroit mais attachant superhéros Ant-Man, alias Scott Lang (formidable Paul Rudd), le savant Hank qui l’a pris sous son aile ainsi que la fille de ce dernier, Hope. L’enjeu : sauver Janet, mère de Hope, épouse et partenaire d’Hank, qui disparut jadis dans les limbes subatomiques d’où Scott est justement revenu lors du premier opus. Outre que l’humour s’essouffle un brin, le film ne parvient jamais à suggérer un réel danger faute d’un méchant convaincant. Bref, c’est divertissant, mais trop inoffensif pour laisser quelque impression durable, bonne ou mauvaise.



Notre critique complète



Horaire en salles

Ant-Man et la Guêpe (V.F. de Ant-Man and the Wasp) ★★ 1/2 Comédie fantaisiste de Peyton Reed. Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michael Peña, Michelle Pfeiffer. États-Unis, 2018, 118 minutes.