Ce fut d’abord une suite de publicités pour une boisson gazeuse transformée en petit phénomène viral, et dont on a décidé de tirer un film. Les origines de cette désolante comédie sportive n’expliquent pas toute l’étendue du désastre, reposant sur une prémisse qui aurait amusé Jerry Lewis ou Eddie Murphy : un fringuant joueur de basket-ball déguisé en vieillard sous une tonne de prothèses, éblouissant les plus jeunes par son habilité. Il s’agit de celui que tous surnomment « Uncle Drew », lui qui réunira ses semblables pour sauver du désespoir un entraîneur ayant tout perdu, dont son estime personnelle. Charles Stone III, à la barre de ce petit ratage à l’humour potache, contemple une bande de joueurs professionnels qui devraient continuer à exercer le métier pour lequel ils sont déjà grassement payés. Et cela exclut le métier d’acteur.



Uncle Drew (v.f. : Oncle Drew) ★★ Comédie sportive de Charles Stone III. Avec Lil Rel Howery, Kyrie Irving, Chris Webber, Shaquila O’Neal. États-Unis, 2018, 104 minutes.