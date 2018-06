Sicario. Le jour du soldat (V.F. de Sicario. Day of the Soldado)

Afin de provoquer une guerre entre les cartels mexicains, un agent de la CIA (Josh Brolin, imposant) et un tueur à gages (Benicio Del Toro, impeccable) kidnappent la fille (Isabela Moner, impétueuse) de l’un des plus puissants chefs de cartel. Offrant une vision amorale et ultraviolente d’une Amérique prête à tout pour écraser ses ennemis, ce deuxième volet de Sicario, de Stefano Sollima (en remplacement de Denis Villeneuve), s’avère de bonne tenue malgré le scénario de Taylor Sheridan qui fait fi de la vraisemblance.



Sicario – Le jour du soldat ★★★ Drame policier de Stefano Sollima. Avec Josh Brolin, Benicio Del Toro, Isabela Moner, Matthew Modine, Catherine Keener et Elijah Rodriguez. États-Unis, 2018, 122 minutes.