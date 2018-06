C’est l’histoire de Frank et Sam. Veuf depuis plus d’une dizaine d’années, le premier a élevé la seconde, une fille brillante qui s’apprête à quitter leur cher Brooklyn pour l’Université de Californie où elle a été admise en médecine. Jadis un aspirant chanteur, Frank a pris l’habitude d’improviser avec Sam, une auteure-compositrice-interprète fabuleusement douée, constate-t-il à peine. Mais pousser sa fille vers la création plutôt que dans les études, est-ce l’encourager à réaliser son rêve, ou est-ce continuer de nourrir le sien par procuration ? Gravite autour d’eux une ménagerie de personnages secondaires colorés interprétés par de très bons comédiens. Et de fait, ce joli récit père-fille se déroulant sur fond de nostalgie et de musique électro-pop est le genre de film indépendant qui vaut d’abord pour ses numéros d’acteurs. Charmant, mais pas inoubliable.



Notre critique complète



Horaire en salles

Hearts Beat Loud ★★★ Comédie dramatique de Brett Haley. Avec Nick Offerman, Kiersey Clemons, Toni Colette, Sasha Lane, Blythe Danner, Ted Danson. États-Unis, 2018, 97 minutes.