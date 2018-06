Le design comme projet politique et identitaire ? Le documentariste Greg Durell en fait une brillante démonstration dans Design Canada, survol passionnant de l’évolution de cette pratique après la Deuxième Guerre mondiale dans ce pays ayant supposément trop de géographie et trop peu d’histoire. Celle du design graphique made in Canada s’avère passionnante sous sa loupe, explorant les remous autour de la naissance du drapeau en 1965, les folles expérimentations nées dans la foulée d’Expo 67 ou des Jeux olympiques de 1976, et tous ces sigles empreints de minimalisme de quelques grandes compagnies (Bell, Canadien National, etc.). Pour chaque époque, des créateurs encore bien vivants relatent l’évolution de leur pratique, les avancées, mais aussi les reculs, dont les inévitables transformations visuelles effectuées sans consentement.



Notre critique complète



Horaire en salles

Design Canada ★★★ 1/2 Documentaire de Greg Durell. Canada, 2018, 74 minutes.