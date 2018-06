«Femmes, femmes»: elles réalisent

Deux mois, cent films et autant de réalisatrices : telle est la proposition du cycle Femmes, femmes de la Cinémathèque. Avec la présentation à pareille date l’an dernier du cycle 20X5, où seule Agnès Varda s’était faufilée parmi les « grands cinéastes » retenus, voici qu’on rectifie le tir de belle façon, en cela que la programmation offerte du 2 juillet au 26 août regorge de trésors dont plusieurs restent méconnus. Vrai que le cinéma fait femme n’a, historiquement, et injustement, jamais joui d’une attention comparable à celle accordée d’office aux filmographies mâles. Ceci expliquant en partie cela.

À cet égard, comme le soulignait la professeure Lori Saint-Martin dans la section Idées du Devoir, on peut regretter la case estivale retenue pour ce cycle précis. Quoi qu’il en soit, on souhaite un franc succès à l’initiative marrainée par l’ex-présidente de la SODEC Monique Simard, productrice émérite dans une autre vie, et par la cinéaste Sophie Deraspe, qui vient de terminer le tournage de sa relecture d’Antigone.

Photo: RKO Radio Pictures

Parmi les morceaux choisis, on recommande The Hitch-Hicker (1953), d’Ida Lupino, premier film noir écrit et réalisé par une femme. Elle-même une icône du genre, Lupino y conte le calvaire de deux amis après qu’ils eurent laissé monter un psychopathe dans leur voiture.

Singulière Carol Kane

On voudra aussi apprécier sur grand écran l’émouvant Hester Street (1975), de Joan Micklin Silver, dans lequel Carol Kane incarne une immigrante juive qui, dans le New York de 1896, peine à s’intégrer, à l’inverse de son mari infidèle duquel elle devra ultimement s’émanciper. Une peinture d’époque méticuleuse, tournée en yiddish.

La même Carol Kane, actrice américaine dotée d’une présence singulière, tient également la vedette de l’insolite The Mafu Cage (1978), de Karen Arthur, avec aussi la formidable Lee Grant (dont on aurait volontiers pris l’une des réalisations). Elles incarnent deux soeurs guettées par la folie dans un hôtel décati, entre épouvante et bizarrerie.

Photo: F-M Entertainment

Encore dans le registre horrifique fusionné, cette fois avec le western, le magnifique Near Dark (1987), de Katheryn Bigelow, toujours seule femme détentrice de l’Oscar de la meilleure réalisation, relate les pérégrinations noctambules d’un jeune cowboy après qu’il a été mordu par une belle inconnue diaphane.

Un autre genre d’inconnu se trouve au coeur du troublant Olivier, Olivier, d’Agneszka Holland (1992), dans lequel Grégoire Colin joue un adolescent ramené dans une famille éprouvée quelques années plus tôt par sa disparition… pour peu qu’il soit réellement cet enfant prodigue. Brigitte Roüan, dans le rôle de la mère qui veut y croire, est poignante.

La maternité est centrale dans Loving Couples (1964), de Mai Zeterling, elle aussi une actrice, un cas de figure récurrent pour les femmes désirant réaliser. On y découvre trois futures mères qui font le point dans une clinique de Stockholm, sur fond de Première Guerre mondiale. En filigrane : une exploration de la condition féminine en Suède.

Et Les années de plomb de Margarethe von Trotta, Orlando de Sally Potter, Chocolat de Claire Denis, Red Road d’Andrea Arnold, Golden Eighties de Chantal Ackerman, sans oublier une importante présence québécoise (voir encadré)… Un véritable banquet cinéphile, d’une merveilleuse diversité.

Vraiment, il faut y aller.