«Hearts Beat Loud»: le cœur à la bonne place

Frank tient un magasin de vinyles depuis presque vingt ans. Veuf depuis plus d’une dizaine d’années, il a élevé une fille brillante, Sam, qui s’apprête à quitter leur cher Brooklyn pour l’Université de Californie où elle a été admise en médecine. Jadis un aspirant chanteur, Frank a pris l’habitude d’improviser avec Sam, une auteure-compositrice-interprète fabuleusement douée, constate-t-il à peine. Mais pousser sa fille à se lancer dans la création plutôt que dans les études, est-ce l’encourager à réaliser son rêve ou est-ce continuer de nourrir le sien par procuration ?

Écrit et réalisé par Brett Haley, Hearts Beat Loud est le genre de film indépendant qui vaut d’abord pour ses numéros d’acteurs. Car autour de Frank et Sam gravite une ménagerie de personnages secondaires colorés interprétés par de très bons comédiens qui savent reconnaître une bonne scène dans un scénario quelque peu banal. Apparaissent ainsi les Blythe Danner en mère kleptomane et en perte d’autonomie (Haley avait écrit pour elle I’ll See You in My Dreams), Ted Danson en tenancier de bar de quartier rescapé par un article du New Yorker et la foule de m’as-tu-vu qui s’ensuit, Sasha Lane (American Honey) en jeune artiste dont s’éprend Sam…

Sans oublier Toni Colette en propriétaire d’immeuble qui souhaite aider Frank, et plus si affinités.

Léger, charmant

Quant à ce dernier, il est joué par le formidable Nick Offerman. Acteur surtout connu pour ses talents comiques considérables, il compose un Frank touchant : un homme campé dans une vieille tristesse qui apprend lentement à lâcher prise (sur ses aspirations inassouvies, sur sa fille, sur son veuvage…).

Dans le rôle de Sam, Kiersey Clemons, chanteuse dans la vraie vie, brille également. Offerman et elle partagent une belle chimie, tant dans leurs échanges que lorsqu’ils jouent de la musique ensemble.

Leurs compositions électro-pop sont légères et planantes, à l’instar d’un film charmant, mais pas inoubliable.