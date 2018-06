Xavier Dolan jouera dans la suite du film d’horreur «Ça»

Toronto — Xavier Dolan se joint à la distribution de la suite du film d’horreur Ça (It : Chapter Two), dont le tournage se déroule à Toronto. L’acteur et réalisateur montréalais va incarner un personnage ouvertement gai nommé Adrian Mellon, qui sera l’une des victimes du clown maléfique Pennywise. La distribution inclut l’acteur Bill Skarsgard dans le rôle du clown Pennywise ainsi que Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader et un autre jeune acteur canadien, Finn Wolfhard, qui s’est fait connaître dans la populaire série Stranger Things. Le réalisateur Andy Muschietti, qui a tourné le premier volet, sera de retour derrière la caméra pour le deuxième chapitre, attendu en septembre 2019.