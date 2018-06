Aurait-il mieux fait de signer un documentaire plutôt que de succomber aux sirènes du biopic ? Jacques Doillon (Ponette, Carrément à l’ouest) s’affiche depuis toujours comme un cinéaste du temps présent et des amours tourmentées. Son incursion chez Auguste Rodin présente quelques parallèles avec ses thèmes de prédilection, dont les passions dévorantes. Et même s’il a bénéficié du soutien du Musée Rodin — il a tourné dans plusieurs lieux où a vécu le père de la sculpture moderne —, son regard sur une période importante de sa vie, marquée par sa relation avec sa protégée Camille Claudel et ses angoisses devant des créations monumentales (La porte de l’Enfer, Balzac), s’avère froid et scolaire. Même la présence forte de Vincent Lindon dans la peau de l’artiste arrive à peine à nous sortir de notre ennui, celui, poli, du visiteur de musée traîné de force.



Rodin ★★ 1/2 Drame biographique de Jacques Doillon. Avec Vincent Lindon, Izia Higelin, Séverine Caneele, Bernard Verley. France-Belgique, 2017, 118 minutes.