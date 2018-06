Bryce Dallas Howard a tronqué les talons hauts pour des chaussures d’aventurière, et il ne s’agit pas du seul (léger) changement pour cette cinquième escapade de ces dinosaures numériques imaginés par Steven Spielberg. Nouveau venu dans cet univers, le cinéaste espagnol J. A. Bayona (The Impossible, The Orphanage) sait gérer le chaos et aime les ambiances gothiques, confinant ce bestiaire en voie d’extinction dans une immense demeure où se cache, bien sûr, un rutilant laboratoire. Pour le reste, l’heure est toujours au clonage des mêmes recettes thématiques et esthétiques, avec au centre ce duo désaccordé formé de Dallas, carriériste transformée en militante de la cause animale, et Chris Pratt, débonnaire dresseur de dinosaures sorti de sa retraite. Entre les courses au grand air et les jeux de cache-cache dans les coins sombres d’un château, les personnages s’agitent, et les dinosaures rugissent, annonçant surtout l’été des blockbusters.



Monde jurassique. Le royaume déchu (V.F. de Jurassic World : Fallen Kingdom) ★★ 1/2 Science-fiction de J. A. Bayona. Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall, Isabella Sermon. États-Unis, 2018, 128 minutes.