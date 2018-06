Dans la France de 1927, un orphelin de 10 ans, Paul, quitte Paris pour Sologne. Dans le vaste domaine où un couple de serviteurs l’a accueilli, le gamin se lie d’amitié avec un braconnier bourru qui lui révélera les mystères de la nature. Cela, alors que celui entourant son passé s’éclaircit graduellement. Conçu dans l’esprit d’oeuvres d’initiation classiques, telles Sans famille et Belle et Sébastien, ce film écrit et réalisé par Nicolas Vanier, auteur aussi du roman, assume son côté vieillot. Un amour indéfectible pour la nature et les créatures qu’elle abrite y est évident. Si la dimension pastorale fonctionne, la portion consacrée aux origines du gamin s’avère en revanche très prévisible. Le rythme longuet n’aide pas, ni la manière dont les choses s’arrangent bien au-delà des limites de la vraisemblance à la fin. Opulente, la production mise sur une approche picturale surannée, en phase avec la proposition. Les comédiens jouent au diapason.



Notre critique complète

L’école buissonnière ★★ 1/2 Drame de Nicolas Vanier. Avec Jean Scandel, Valérie Karsenti, François Cluzet, Eric Elmosnino, François Berléand. France, 2017, 115 minutes.