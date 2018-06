Ployant sous une solitude délétère, une femme se lance dans une vaine mais émouvante recherche de l’amour vrai. Dans sa quête, elle rencontrera une succession d’hommes diversement médiocres : acteur égocentrique, banquier pervers narcissique, ex contrôlant, accointance pas prête à s’engager… Tous parlent beaucoup, et d’eux seulement. Vaguement comique, vaguement triste, poignant surtout, ce film porté par Juliette Binoche et coécrit par Claire Denis et Christine Angot évolue sur un fil dramatique. On assiste ici à une cacophonie de l’incommunicabilité, à des conversations qui n’en sont pas, à des échanges dénués de partage. Denis déploie une mise en scène d’une économie et d’une précision remarquables. L’expression consacrée « au scalpel » n’est toutefois pas appropriée, car la cinéaste filme sa vedette avec une réelle empathie. Son visage de plus en plus anxieux, ses yeux de plus en plus hagards… Binoche a rarement fait mieux.



Un beau soleil intérieur ★★★★ Chronique de moeurs de Claire Denis. Avec Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Nicolas Duvauchelle, Philippe Katerine, Gérard Depardieu. France, 2017, 95 minutes.