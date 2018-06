Depuis 30 ans, Hoagie (Edd Helms) et sa bande jouent à la « tag ». Ayant appris que Jerry (Jeremy Renner), qui n’a jamais été « tagué », est sur le point de se marier dans un endroit tenu secret, Hoagie rameute ses amis pour enfin le coincer. Relevé par l’enthousiasme contagieux des acteurs et par la chimie qui règne entre eux, Tag, qui s’inspire d’un fait vécu !, s’avère une comédie vivante ponctuée d’amusantes poursuites dignes de films d’action. Malheureusement, le tout souffre d’une baisse de régime au dernier acte, qui se termine sur une note mélo et prêchi-prêcha.



Tag ★★ 1/2 Comédie de Jeff Tomsic. Avec Edd Helms, Jon Hamm, Jake Johnson, Hannibal Buress, Jeremy Renner, Isla Fisher, Annabelle Wallis, Rashida Jones et Leslie Bibb. États-Unis, 2018, 100 minutes.