Sur une île anglo-normande, Moll (excellente Jessie Buckley), une jeune femme vivant sous la férule d’une mère insidieusement cruelle (remarquable Geraldine James), s’éprend d’un jeune homme qui cache peut-être une nature psychopathe. Et si des deux amants, c’était la Belle qui était aussi la Bête ? Les motifs de contes se succèdent et s’entrelacent dans ce film plus Grimm que Disney, quoique campé en contexte contemporain et, hormis quelques envolées oniriques, réaliste. Avec patience, Michael Pearce forge une atmosphère trouble : de révélations en simples suggestions, on remet en question tant les choix que les motivations de l’héroïne. Hélas, toutes ces possibilités psychologiques fascinantes parce qu’implicites deviennent explicites dans un dénouement tardif faisant suite à une première fin apparente. Décevant, ce quatrième acte laborieux dissipe l’ambiguïté sur laquelle reposait une bonne partie du charme macabre du film.



Beast (V.O.) ★★★ Drame psychologique de Michael Pearce. Avec Jessie Buckley, Johnny Flynn, Geraldine James, Trystan Gravelle. Grande-Bretagne, 2017, 106 minutes.