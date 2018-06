Contraint de passer l’été loin de la ville, un tout jeune homme s’éprend d’une excentrique voisine septuagénaire, au grand dam de ses parents. L’hommage à Harold et Maude, revendiqué, vaut non seulement pour la prémisse de ce premier long d’Ara Ball (qui signe réalisation, scénario et montage sur microbudget), mais pour le ton. Ainsi l’action de Quand l’amour se creuse un trou, campée en 1995, se déroule-t-elle dans une réalité à la fois satirisée et amplifiée. Cela, tant dans le verbe, fleuri, qu’à l’image, stylisée. Si l’on croit à cette histoire d’amour « mai et décembre », c’est d’abord grâce au jeu sincère et complice de Robert Naylor et de France Castel — qu’on retrouve avec bonheur dans un premier rôle. Le film, au fond, est à l’image de son héros, de sa jeunesse : impétueux car assoiffé de liberté, un peu brouillon à cause de cela, mais toujours vivifiant pour cette même raison. Parce que parfois, trop, c’est juste assez.



Quand l’amour se creuse un trou ★★★ 1/2 Comédie sentimentale d’Ara Ball. Avec Robert Naylor, France Castel, Julie Le Breton, Patrice Robitaille. Québec, 2018, 89 minutes.