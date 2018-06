Il suffit parfois d’un seul diagnostic, d’un seul test médical, pour que tout bascule. Erwan (François Damiens), démineur de profession, voit éclater devant lui la bombe la plus puissante : son père n’est pas le sien, du moins sur le plan génétique. À l’aube de la cinquantaine, le choc est dur à encaisser, mais il va découvrir celui qu’il croit être le vrai, vivant pas très loin de chez lui. À cette rencontre s’en ajoutent d’autres, amoureuses, forcément compliquées, surtout quand celle que vous aimez pourrait être votre soeur (Cécile de France). Toute cette agitation sous les ciels cotonneux de Bretagne nous fait osciller entre rires et larmes, même si Carine Tardieu (Du vent dans mes mollets) ne rechigne jamais devant la lourdeur des symboles et l’absurdité parfois énorme de certains revirements de situation.



Ôtez-moi d’un doute ★★★ Comédie dramatique de Carine Tardieu. Avec François Damiens, Cécile de France, Guy Marchand, André Wilms. France-Belgique, 2017, 100 minutes.