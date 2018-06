À Metroville, les superhéros sont toujours illégaux puisqu’on les juge être la cause de trop de destruction. Afin de changer cette perception, un riche mécène truffe le costume d’Hélène Incroyable, alias Elastofille, de caméras pour le que public la suive dans ses prises de décisions rapides et avisées dans le feu de l’action. Pendant ce temps, Bob, alias Monsieur Incroyable, consent à s’occuper des enfants, non sans difficultés. De nouveau écrit et réalisé par Brad Bird, Les Incroyable 2 est, comme son prédécesseur, coloré, trépidant et fluidement animé. Mais… Cette suite a la fâcheuse manie de montrer le contraire de ce qu’elle prêche, un vieux fond passéiste se profilant en filigrane du discours sur l’équité : les sparages éculés du papa largué en contexte ménager en témoignent, à l’instar de cette manière insidieuse, quoique sans nul doute inconsciente, de pousser des valeurs résolument traditionnelles chez les personnages féminins en dépit de ce que suggère la prémisse.



Les Incroyable 2 (The Incredibles 2) ★★ 1/2 Animation de Brad Bird. États-Unis, 2018, 118 minutes.