Attrape-moi si tu peux du pauvre, ce second long métrage du polyvalent et opiniâtre Samuel Thivierge s’inspire en partie du drame vécu par sa famille. À la fois scénariste, réalisateur et producteur, le jeune acteur se met en scène dans le rôle d’un décrocheur qui devient arnaqueur sous la gouverne d’un expert en la matière (Samy Naceri, faux). Bientôt, il aura dans sa mire l’auberge familiale d’un propriétaire crédule (Gilbert Sicotte, sous-utilisé). Bénéficiant de la photographie léchée d’Alexandre Bussière, Identités se révèle un thriller peu crédible.



Identité ★ 1/2 Thriller de Samuel Thivierge. Avec Samuel Thivierge, Samy Naceri, Frédéric Gilles, Jacynthe René, Léa Girard Nadeau et Gilbert Sicotte. Canada (Québec), 2018, 93 minutes.