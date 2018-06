Steven Soderbergh n’est plus tout à fait à la barre de l’univers criminel qu’il a puisé à partir d’un film pas très réussi des années 1960 mettant en vedette Frank Sinatra et Dean Martin. Ocean’s Eleven et ses deux suites ont connu un succès mérité, et c’est maintenant au tour de Gary Ross (Seabiscuit, The Hunger Games) de donner un nouveau souffle à l’affaire, cette fois avec une distribution étoilée d’actrices de tous les âges et de tous les horizons. Sandra Bullock, ici en soeur de Danny Ocean, et son alliée Cate Blanchett s’invitent au célèbre bal du Metropolitan Museum of Art de New York, cherchant à dérober un collier de la maison Cartier porté par une Anne Hathaway sur le mode de l’autoparodie. Tout cela constitue un formidable prétexte pour voir des stars s’amuser comme dans une cour d’école, mais pour la plupart en vêtements griffés ! Ce n’est jamais très enlevant, mais toujours pétillant et réjouissant.



Debbie Ocean 8 (V.F. de Ocean’s 8) ★★★ 1/2 Thriller de Gary Ross. Avec Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter. États-Unis, 2018, 110 minutes.