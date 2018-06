Angleterre, 1962. Malgré la révolution sexuelle, Edward (Billy Howle, solide) et Florence (Saoirse Ronan, nuancée) se sont mariés chastes. Au moment de consommer leur mariage, Florence signifie à son époux maladroit que les plaisirs de la chair lui font peur, voire horreur. Adaptation du roman d’Ian McEwan, qui en signe le scénario, cet émouvant mais rigide mélodrame de Dominic Cooke, plus rompu au théâtre qu’au cinéma, traite avec sensibilité de la condition féminine et des conséquences de l’éducation, du poids de la religion et de la pression sociale sur la sexualité.



Notre critique complète



Horaire en salles

Sur la plage de Chesil (V.F. de On Chesil Beach) ★★★ Drame sentimental de Dominic Cooke. Avec Saoirse Ronan, Billy Howle, Emily Watson, Anne-Marie Duff, Samuel West et Adrian Scarborough. Grande-Bretagne, 2017, 105 minutes.