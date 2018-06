Philippe Le Guay (Molière à bicyclette, Floride) ne manque ni d’humour, ni d’esprit, ni de sensibilité, et tout ça se vérifie à nouveau dans cette comédie à caractère social que l’on pourrait dire « à l’anglaise ». Pour secouer l’opinion publique devant la crise du monde agricole, le maire d’un village de Normandie accepte la proposition d’un grand photographe de déshabiller toute sa communauté au milieu d’un champ pour en faire une image emblématique. Le projet causera bien des malaises, on s’en doute, prétexte à évoquer d’autres réalités du monde rural, dont l’exode des jeunes et l’arrivée des citadins arrogants. Un charmant film choral affichant quelques maillons faibles, dont celui impliquant un publicitaire parisien, mais débordant d’humanité et d’enthousiasme, François Cluzet battant la mesure avec son assurance coutumière.



Normandie nue ★★★ 1/2 Comédie de Philippe Le Guay. Avec François Cluzet, Toby Jones, Vincent Regan, François-Xavier Demaison. France, 2017, 105 min.