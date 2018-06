«La mouette»: la comédie des malheurs

Bien que La mouette illustre les amours contrariées, la perte de l’innocence et la profonde mélancolie, Anton Tchekhov prétendait que sa pièce était une comédie. Si bon nombre de metteurs en scène avant lui en ont occulté l’aspect comique, le réalisateur Michael Mayer s’en est bien servi dans son adaptation fidèle de cette pièce où des petits-bourgeois dissertent d’art, de la vie et de la mort.

Campé au bord d’un lac dans la Russie du début du XXe siècle, The Seagull met en scène Arkadina (Annette Bening), capricieuse actrice sur le déclin qui se pointe avec son amant plus jeune qu’elle, l’écrivain à succès Trigorine (Corey Stoll), chez son frère aîné à la santé chancelante, Sorine (Brian Dennehy).

Souhaitant prouver à Arkadina son talent pour la dramaturgie, son fils Constantin (Billy Howle) insiste pour qu’elle assiste à la représentation d’une pièce qu’il a écrite pour Nina (Saoirse Ronan), fille d’un propriétaire terrien qui rêve d’être actrice. Or, durant le spectacle, Arkadina se moque sans vergogne de cette pièce d’inspiration symboliste.

Tandis que Constantin sombre dans la dépression et constate que Nina n’a d’yeux que pour Trigorine, qui le lui rend bien, Macha (Elisabeth Moss), qui porte le deuil de sa jeunesse, soupire dans l’ombre du jeune homme tout en rejetant les avances du pauvre instituteur Medvedenko (Michael Zegen). Pendant ce temps, la mère de Macha, Paulina (Mare Winningham), lasse de son mari Shamrayev (Glenn Fleshler), en pince pour le beau docteur Dorn (John Tenney), lui-même fasciné par Arkadina.

Avec pour effet de renforcer l’aspect mélancolique des personnages insatisfaits de leur sort, Michael Mayer raconte La mouette en flashback en débutant le récit par le retour de Nina de Moscou, soit juste avant le célèbre monologue de la jeune actrice et le geste irréversible de Constantin.

Qu’il les tienne captifs dans les intérieurs feutrés de la maison de Sorine ou les cadre de très près, trop parfois, dans les décors champêtres ensoleillés, le réalisateur met totalement sa mise en scène au service des acteurs et, du coup, aux dialogues de Tchekhov. À l’instar du grand dramaturge russe, Mayer prend plaisir à souligner le ridicule de ces gens trop imbus d’eux-mêmes, obnubilés par leurs propres insatisfactions, pour voir le malheur qui ronge leur prochain. À les écouter échanger d’un ton badin des propos sur le temps qui passe, on ne peut que constater que l’être humain a peu changé depuis la première de la pièce en 1896.

Si chacun joue sa partition sans fausse note, ce sont les femmes qui y brillent plus que les hommes. Elisabeth Moss arrache un sourire à chaque apparition et Saoirse Ronan livre une honorable prestation du monologue de Nina. Toutes deux sont cependant éclipsées par Annette Bening, l’une des rares actrices à ne pas avoir succombé à l’appel du scalpel. D’un charme bucolique, plombé par une envahissante nostalgie, The Seagull s’avère un écrin idéal pour la sublime actrice à l’aube de la soixantaine qui s’avère tour à tour d’une légèreté rafraîchissante et d’une grâce émouvante selon les humeurs d’Arkadina.