Un Casanova sur le retour tente de séduire une jeune aide-soignante en feignant la paraplégie. Mais voilà qu’il s’éprend plutôt de sa soeur, qui est vraiment handicapée. Et la supercherie de durer. Loin de déconstruire une certaine image du séducteur macho opérant sous un vernis de sophistication, ce premier film écrit et réalisé par Franck Dubosc, aussi vedette, se complaît dans une vision étriquée et passéiste des rapports amoureux. Porté sur la facilité, le scénario recourt à une révélation peu plausible pour excuser l’inexcusable, avec le jeu conquérant d’Alexandra Lamy permettant presque de croire à l’invraisemblable perfection de son personnage. Les seconds rôles, eux, se résument à des clichés : la bimbo pas si sotte, la secrétaire maladroite amoureuse du patron, l’ami gai sage et forcément volage… À une autre époque, c’eût pu être digeste. Là, c’est pénible. Ou lorsqu’on confond ringardise et charme suranné.



Tout le monde debout ★★ Comédie sentimentale de Franck Dubosc. Avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Gérard Darmon, Elsa Zylberstein, Caroline Anglade, Claude Brasseur. France, 2018, 107 minutes.