Bien que La mouette illustre les amours contrariées, la perte de l’innocence et la profonde mélancolie, Anton Tchekhov prétendait que sa pièce était une comédie. Si bon nombre de metteurs en scène avant lui en ont occulté l’aspect comique, le réalisateur Michael Mayer s’en est bien servi dans son adaptation fidèle de cette pièce où des petits-bourgeois dissertent d’art, de la vie et de la mort. D’un charme bucolique, plombé par une envahissante nostalgie, The Seagull s’avère un écrin idéal pour Annette Bening, sublime en actrice capricieuse sur le déclin.



The Seagull ★★★ Drame de Michael Mayer. Avec Annette Bening, Saoirse Ronan, Corey Stoll, Billy Howle, Brian Dennehey et Elisabeth Moss. États-Unis, 2018, 98 minutes.