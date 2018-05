Gala Artisans: belle récolte pour «Les affamés» et «Hochelaga, Terre des Âmes»

Mardi soir, en direct du studio 42 de la Maison de Radio-Canada, Léane Labrèche-Dor et Pier-Luc Funk ont animé pour la deuxième année de suite le Gala Artisans, diffusé en direct sur ICI Art et sur le site de Radio-Canada, au cours duquel quatorze prix Iris ont été distribués aux magiciens de l’ombre.

Du début à la fin de la soirée, Les affamés, de Robin Aubert, et Hochelaga, Terre des Âmes, de François Girard, se sont livrés une chaude lutte ; le premier remportant cinq Iris, dont celui du Film s’étant le plus illustré à l’extérieur du Québec, et le second, quatre prix.

Un long suspens

La fresque historique de François Girard s’est d’abord illustrée grâce à Nicolas Bolduc, qui a reçu l’Iris de la Meilleure direction de la photographie ; Bolduc avait récolté le Jutra de la Meilleure direction de la photographie en 2013 pour Rebelle, de Kim Nguyen.

Hochelaga, Terre des Âmes l’a également remporté dans les catégories de la Meilleure coiffure (un premier Iris pour Réjean Forget et Ann-Louise Landry) et des Meilleurs costumes (un premier Iris pour Mario Davignon).

Alors que François Séguin, qui cumule trois Jutra (Le violon rouge, Silk et Brooklyn), cinq Genie (dont Jésus de Montréal et Silk) et un prix Écran canadien (Hochelaga, Terre des Âmes), mettait la main sur l’Iris de la Meilleure direction artistique, Hochelaga menait encore la course devant Les affamés. Rappelons que le film de François Girard s’était classé au sommet des finalistes avec Le problème d’infiltration, de Robert Morin, les deux films ayant récolté chacun dix nominations.

Les talonnant de très près avec neuf nominations, le film de zombies de Robin Aubert l’a emporté dans les catégories des Meilleurs effets visuels (un premier Iris pour le prolifique Jean-François « Jafaz » Ferland d’Alchimie 24) et du Meilleur maquillage (Erik Gosselin et Marie-France Guy, lauréats du prix Écran canadien en mars dernier).

Avant d’être couronné en fin de soirée Film s’étant le plus illustré à l’extérieur du Québec, Les affamés s’est également distingué dans les catégories du Meilleur son et de la Meilleure musique originale (un premier Iris pour Pierre-Philippe « Pilou » Côté). Si le prix du Meilleur son a permis à Jean-Sébastien Beaudoin Gagnon, Stéphane Bergeron et Olivier Calvert de remporter leur premier Iris, Bergeron cumulait déjà trois Jutra (Polytechnique, Louis Cyr et La guerre des tuques 3D) et un Genie (Polytechnique), tandis que Calvert avait dans sa collection deux Jutra (Silk et Babine) et un Genie (Maurice Richard).

Un prix pour « Les rois mongols » et « Chien de garde »

Du côté de la fiction, Les rois mongols, de Luc Picard, d’après le roman de Nicole Bélanger, et Chien de garde, premier long-métrage de Sophie Dupuis, tous deux finalistes dans huit catégories (aux côtés de Boost, deuxième long-métrage de Darren Curtis, et de La petite fille qui aimait trop les allumettes, de Simon Lavoie, d’après le roman de Gaétan Soucy), se sont distingués chacun dans une catégorie. Le premier l’a emporté dans celle de la Meilleure distribution de rôles (un premier Iris Emanuelle Beaugrand-Champagne et Nathalie Boutrie, de Casting NB, et Frédérique Proulx) ; le second, dans celle du Meilleur montage, permettant à la monteuse Dominique Fortin d’ajouter un Iris à sa collection comprenant un Jutra (La grande séduction) et un Genie (Head in the Clouds).

La part égale aux documentaires

Du côté des documentaires, François Messier-Rheault a été le premier à récolter un prix, son premier en carrière, celui de la Meilleure direction de la photographie pour Ta peau si lisse, film d’essai de Denis Côté sur le culturisme.

Concourant tous deux dans la catégorie du Meilleur documentaire (laquelle sera dévoilée dimanche prochain) aux côtés de Destierros, d’Hubert Caron-Guay, La résurrection d’Hassan, de Carlo Guillermo Proto, et Sur la lune de Nickel, de François Jacob, La part du diable, de Luc Bourdon, et Manic, de Kalina Bertin, ont respectivement raflé les Iris du Meilleur son (Catherine Van Der Donckt et Jean Paul Vialard) et du Meilleur montage (Anouk Deschênes). Pour les trois artisans, il s’agissait d’un premier prix Iris.

Le Gala Artisans sera rediffusé ce dimanche à 18 h sur ICI Artv. Ce même soir, à 20 h, Édith Cochrane et Guylaine Tremblay animeront le Gala Québec Cinéma, en direct du studio 42 de la Maison de Radio-Canada, sur ICI Radio-Canada Télé et sur Radio-Canada. ca/galaquebeccinema.