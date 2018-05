Plus active comme productrice, Jeannine Gagné revient derrière la caméra après une longue absence, mais la nécessité de ce retour n’apparaît pas évidente devant cette courtepointe où le documentaire se mêle à la fiction. Solange (Margot Campbell), une veuve venant de la campagne qui n’avait pas mis les pieds dans la métropole depuis Expo 67, revient pour faire la paix avec une amie d’autrefois, mais surtout pour le plaisir du vagabondage, plaisir partagé par la cinéaste. Ses pérégrinations, entrecoupées d’instants dérobés dans les rues de la ville et parmi les passants, l’amènent à prendre sous son aile un homme brisé et paumé (Paul Ahmarani), mais à défaut d’une variation d’Harold et Maude, l’affaire se réduit trop souvent à une suite d’incidents d’inspiration téléromanesque.



Notre critique complète



​Horaire en salles

Yolanda ★★ 1/2 Comédie dramatique de Jeannine Gagné. Avec Margot Campbell, Paul Ahmarani, Dominique Quesnel, Lise L’Heureux. Québec, 2018, 58 minutes.