On craignait le pire pour Solo, une histoire de Star Wars. Or, contre toute attente, le résultat est très divertissant. Un rappel que du bon vieux savoir-faire est parfois ce qui convient le mieux à un projet. On renoue avec Han Solo en tout jeune homme orphelin dans un contexte évoquant Oliver Twist à la sauce spatiale. Le film est conçu comme un western campé dans un contexte de space opera. L’ensemble séduit par son mélange de révérence envers les épisodes originaux et sa capacité à étoffer un personnage ayant accédé au statut d’icône de la culture populaire. La construction narrative est plus rigoureuse que celle du Dernier Jedi de Rian Johnson. À cet égard, les spectateurs qui tiennent ce récent opus pour modèle resteront sur leur faim avec cet antépisode-ci.



Solo, une histoire de Star Wars (V.F. de Solo: A Star Wars Story) ★★★★ Aventures de Ron Howard. Avec Alden Ehrenreich, Emilia Clarke,Woody Harrelson, Donald Glover, Thandie Newton. États-Unis, 2018, 135 minutes.