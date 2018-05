Certains films sont comme des poèmes. C’est le cas du plus récent de Jean-François Lesage qui, entre essai et documentaire, utilise une rivière lotie au creux d’une forêt dense, à flanc de montagne, comme une métaphore de l’existence. Elle suit son cours, en apparence immuable, mais changeante néanmoins. Comme les gens qui viennent s’y baigner, s’y confier sur une période de 24 heures. En ce lieu où le murmure du courant et le bruissement du feuillage se meuvent en silence pour quiconque vient d’abandonner la frénésie du quotidien, l’esprit vagabonde, les langues se délient et la parole, à son tour, coule. Chacun arrive avec son questionnement, sa quête, son bilan. Le cinéaste intercale, entre ces passages parlés, des interludes contemplatifs de la nature enchanteresse, explorant les sinuosités du cours d’eau. Le jour décroît, la lune succède au soleil, puis l’aube renaît. Comme un espoir.



La rivière cachée ★★★★ Documentaire de Jean-François Lesage. Québec, 2018, 75 minutes.